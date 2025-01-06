В Архангельске появилась современная мусорная площадка

В будущем подобные площадки могут украсить и другие дворы столицы Поморья.В конце 2024 года администрация Ломоносовского округа в совместной работе с шестью управляющими организациями решила многолетнюю проблему одинадцати домов, связанную с утилизацией бытовых отходов.
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