В Архангельске появилась современная мусорная площадка

В будущем подобные площадки могут украсить и другие дворы столицы Поморья.В конце 2024 года администрация Ломоносовского округа в совместной работе с шестью управляющими организациями решила многолетнюю проблему одинадцати домов, связанную с утилизацией бытовых отходов.