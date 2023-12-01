В Microsoft высказались о возможном появлении сверхразумного ИИ

Президент корпорации Microsoft Брэд Смит высказал точку зрения, что искусственный интеллект без определенной специализации, который можно было бы считать "умнее человека", не появится, по меньшей мере, на протяжении ближайшего года .
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