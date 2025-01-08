❗️⚡️Конструкторы «Уралвагонзавода» (УВЗ) в Нижнем Тагиле не выявили прорывных технологий в немецком танке Leopard 2A6, который был подбит в зоне СВО.
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❗️⚡️Конструкторы «Уралвагонзавода» (УВЗ) в Нижнем Тагиле не выявили прорывных технологий в немецком танке Leopard 2A6, который был подбит в зоне СВО.