Пентагон готовится испытать средство против роя дронов

По данным журнала Scientific American, специализирующегося на освещении новостей науки и технологий, Пентагоном в качестве основы для разработки эффективного оружия против ройных атак дронов был в числе прочего использован опыт 44-дневной войны Азербайджана в Карабахе.
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