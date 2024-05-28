Стоимость шенгенских виз выросла на 12%

В ближайшее время стоимость получения шенгенской визы для россиян изменится. Согласно официальному бюллетеню Европейского союза, стоимость визы для взрослых будет увеличена на 10 евро – теперь она составит 90 евро вместо прежних 80.
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