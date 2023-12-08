Экс-голкипер ЦСКА Биджиев заявил, что ждет интересного матча с "Краснодаром"

Бывший вратарь московского ЦСКА, главный тренер нальчикского "Спартака" Хасанби Биджиев заявил, что для армейцев и "Краснодара" матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет важное турнирное значение, а также предположил, кто одержит победу.