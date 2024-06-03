Bloomberg не видит выхода из долгового кризиса

Повышение ставок на более длительный срок означает, что выхода из долгового кризиса не будет. Кредитные карты, корпоративные займы, ипотека - все это стоит дороже, а ожидания снижения ставок ФРС в этом году снизились, констатирует Bloomberg.
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