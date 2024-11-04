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Эксперт назвал причину быстрой разрядки гаджетов

Эксперт назвал причину быстрой разрядки гаджетов

На батарею сильно влияют некоторые приложения Технический директор сервиса "Павербанки МТС Юрент" Илья Казаков рассказал RT, что некоторые приложения на смартфонах могут разряжать аккумуляторы, особенно социальные сети, которые активно используют медиафайлы и часто обновляются.

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