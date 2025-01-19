Приложение TikTok стало недоступным в США

Американские юзеры пожаловались, что не могут открыть приложение TikTok Приложение социальной сети TikTok перестало открываться у американских пользователей, сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на комментарии юзеров.
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