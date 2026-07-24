«Происхождение этих "пуль" — загадка». Телескоп Hubble обнаружил космические «пули», летящие со скоростью 32 млн км/ч

Таких выбросов астрономы еще не виделиАстрономы с помощью космического телескопа Hubble обнаружили у редчайшей гелиевой новой V445 Puppis необычные выбросы вещества, которые уже окрестили «космическими пулями».
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