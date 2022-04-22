Рангник сравнил перестройку «МЮ» с операцией на открытом сердце: «Верю, что не нужно 2-3 года для изменений. Это может произойти в течение года»

Ральф Рангник сравнил перестройку «Манчестер Юнайтед» с операцией на открытом сердце. «Вам даже не потребуются очки, чтобы увидеть и определить, в чем заключаются наши проблемы.

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