Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зенитно-ракетные фокусы: Сколько «Пэтриотов» уничтожила армия России, даже в ВСУ не смогут сказать точно

Зенитно-ракетные фокусы: Сколько «Пэтриотов» уничтожила армия России, даже в ВСУ не смогут сказать точно

Зенитно-ракетная техника начала активно развиваться сразу после окончания Второй Мировой. Конструкторы стремились создать ЗРК с максимальной дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте: именно это обеспечивало принципиальное преимущество нового оружия по сравнению с зенитной артиллерией.

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