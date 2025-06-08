Зенитно-ракетные фокусы: Сколько «Пэтриотов» уничтожила армия России, даже в ВСУ не смогут сказать точно

Зенитно-ракетная техника начала активно развиваться сразу после окончания Второй Мировой. Конструкторы стремились создать ЗРК с максимальной дальностью стрельбы и досягаемостью по высоте: именно это обеспечивало принципиальное преимущество нового оружия по сравнению с зенитной артиллерией.