В подмосковном Пушкино полицейские при проверке складского комплекса выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России «Пушкинское» при поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции,проверили складское помещение, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки.