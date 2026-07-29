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Фетисов о новом формате Матча звезд НХЛ: «До сих пор не понимаю, почему нет сборной России. НХЛ независима от МОК, ИИХФ и ЕС. Наши ребята могли бы договориться, если бы хотели»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о новом формате Матча звезд НХЛ.

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