Аркадий, партнёр Александра, задержан за избиение учёного Зезина

В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый по делу о нападении на директора НИИ Никиту Зезина. 39-летний Аркадий, бизнес-партнёр Александра, стал участником инцидента, в результате которого 68-летний учёный скончался в больнице спустя девять дней.