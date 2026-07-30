Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 564 подписчика

Аркадий, партнёр Александра, задержан за избиение учёного Зезина

Аркадий, партнёр Александра, задержан за избиение учёного Зезина

В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый по делу о нападении на директора НИИ Никиту Зезина. 39-летний Аркадий, бизнес-партнёр Александра, стал участником инцидента, в результате которого 68-летний учёный скончался в больнице спустя девять дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии