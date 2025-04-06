Вторая волна мобилизации в 2025: прогнозы экспертов против официальных заявлений

«Без новой мобилизации не отпустим бойцов»: почему военные эксперты ждут призыва, а власти отрицают? На фоне продолжающейся спецоперации вопрос о возможной второй волне мобилизации остаётся одним из самых острых для российского общества.
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