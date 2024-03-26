Cyberpunk 2077 бесплатно раздадут на PS5 и Xbox Series

CD Projekt Red объявила о проведении бесплатных выходных в консольных версиях Cyberpunk 2077. С 18:00 28 марта до 1 апреля всем владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S будет доступна бесплатная пробная версия игры.
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