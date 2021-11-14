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В ХМАО обустраивают зимники и ледовые переправы

В ХМАО обустраивают зимники и ледовые переправы

В Югре до 25 декабря обустроят более двух тысяч зимников ледовых переправ. Зимние дороги появятся в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском, Березовском, Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах, сообщает региональный оперативный штаб.

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