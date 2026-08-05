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The Eurasia Daily news agency

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Oil under sanctions is not afraid to cross the English Channel under the flag of Russia

Oil under sanctions is not afraid to cross the English Channel under the flag of Russia

More and more sanctioned vessels with Russian oil and a flag are passing the English Channel. According to AIS vessels, over the past day, one tanker has passed through the English Channel under sanctions and with a Russian flag, and another is in the strait.

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