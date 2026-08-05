Oil under sanctions is not afraid to cross the English Channel under the flag of Russia

More and more sanctioned vessels with Russian oil and a flag are passing the English Channel. According to AIS vessels, over the past day, one tanker has passed through the English Channel under sanctions and with a Russian flag, and another is in the strait.
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