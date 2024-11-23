В Ленобласти запустят новый терминал по перевалке удобрений

Мощностью 8 миллионов тонн в год Новый терминал по перевалке сухих минеральных удобрений Port Favor в Усть-Луге в Ленобласти планируют запустить в четвертом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба терминала.
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