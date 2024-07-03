План Трампа по НАТО и России: интересная сказка, но все же сказка REUTERS/Shannon Stapleton Трамп в случае переизбрания не собирается выходить из НАТО, но может сократить роль США в блоке, ввести "двухуровневое" НАТО, отказаться от ее дальнейшего расширения и изменить политику по Украине, утверждает Politico.