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Транспортные самолеты НАТО активно везут помощь на Ближний Восток

Транспортные самолеты НАТО активно везут помощь на Ближний Восток

Судя по сервису мониторинга полетов, НАТО предоставляет помощь Израилю гораздо охотнее, чем Украине. Государства Североатлантического альянса начали активно перебрасывать к границам Израиля своих военнослужащих и боеприпасы.

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