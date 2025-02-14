Правда ли, что внучку, обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары и его жены, могут оправдать?

Юристы считают, что отсутствие тел жертв может стать большой проблемой для следствия Следствие продолжает работать над делом об убийстве бывшего самарского мэра Виктора Тархова и его жены, новости о котором прогремели на всю страну.
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