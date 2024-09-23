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Анна Анюхина вновь назначена на должность заместителя Председателя Совета министров РК. Соответствующий указ подписал Сергей Аксёнов

Анна Анюхина вновь назначена на должность заместителя Председателя Совета министров РК. Соответствующий указ подписал Сергей Аксёнов

Анна Анюхина вновь назначена на должность заместителя Председателя Совета министров РК. Соответствующий указ подписал Сергей Аксёнов.

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