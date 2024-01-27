Строители в Гондурасе два года возводили мост, а когда работы завершили, река резко изменила русло

Строительство грандиозного моста через реку в Гондурасе заняло целых два года. Весь проект был выполнен на высшем уровне, и согласно техническим характеристикам, мост был спроектирован так, чтобы выдерживать силу любого урагана.
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