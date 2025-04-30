Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 30 апреля

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырёх механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Проходы, Могрица, Юнаковка, Садки и Рясное Сумской области.