Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники четырёх механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Миропольское, Проходы, Могрица, Юнаковка, Садки и Рясное Сумской области.
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