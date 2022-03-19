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Ларсен перешел из «Нижнего Новгорода» в шведский «Хэкен»

Полузащитник Ларс Ларсен покинул «Нижний Новгород». 23-летний хавбек приостановил контракт с российской командой и до лета перешел в шведский «Хэкен».

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