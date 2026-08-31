Мужчина зарубил серпом пятимесячного младенца

В бразильском городе Арал‑Морейра произошло жестокое преступление: мужчина с серпом напал на семью — в результате погиб пятимесячный ребёнок, а мать младенца получила серьёзные ранения и сейчас находится в критическом состоянии.
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