Сила Сибири. Газпром ставит рекорды на китайском направлении

Газпром поставил 4 рекорда подряд в начале года по суточной прокачке газа в Китай. Голубое топливо идет по плану контрактных обязательств с компанией CNPC, получающей сырье через первую очередь «Силы Сибири».
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