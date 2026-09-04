Где-то тихо плачут американские таксисты

Tesla впервые вывела беспилотные Cybercab на улицы американского ОстинаГород заполонили такси без руля и педалей — машины управляются камерами и ИИ, без лидаров и радаров.
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