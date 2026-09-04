У Киркорова обнаружили «сладкий бизнес»

Певец Филипп Киркоров стал совладельцем компании «Королевство сладостей», которая готовит к открытию крупный магазин кондитерских изделий в московском торговом центре «Авиапарк».
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