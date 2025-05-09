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Сегодня в Параде Победы принимает участие более одиннадцати с половиной тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделения а

Сегодня в Параде Победы принимает участие более одиннадцати с половиной тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделения а

Сегодня в Параде Победы принимает участие более одиннадцати с половиной тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств.

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