Сегодня в Параде Победы принимает участие более одиннадцати с половиной тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделения а

Сегодня в Параде Победы принимает участие более одиннадцати с половиной тысяч военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств.
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