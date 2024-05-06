Минобороны РФ: Генштаб готовится к учениям с нестратегическим ядерным оружием

Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-Морского флота, в ходе которых будут осуществлены подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.
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