В объединении ВВО, дислоцированном в Республике Бурятия, проведена тренировка групп антитеррора ВВО

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакетов, дымовых шашек и гранат, а также световых сигналов.
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