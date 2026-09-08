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Около 40% учителей сообщили о сокращении нагрузки после принятия нового закона

Около 40% учителей сообщили о сокращении нагрузки после принятия нового закона

Стало меньше обязательных документов, реже требуют фотоотчеты и дополнительные справки Порядка 40% педагогов сообщили о снижении бюрократической нагрузки после вступления в силу федерального закона, направленного на ее уменьшение.

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