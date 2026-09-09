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ТАСС

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Авиация РФ поразила пункт управления БПЛА в Херсонской области

Авиация РФ поразила пункт управления БПЛА в Херсонской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удар с применением бомб ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в районе села Широкое Харьковской области, соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

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