Авиация РФ поразила пункт управления БПЛА в Херсонской области

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удар с применением бомб ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации ВСУ в районе села Широкое Харьковской области, соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.
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