Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бывшего премьер-министра Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Бывшего премьер-министра Венгрии оштрафовали за оскорбление Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии, депутат от оппозиционной левой партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань оштрафован на сумму $38 тысяч за оскорбление действующего главы правительства страны Виктора Орбана.

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