В Новосибирске пьяный работник тира устроил стрельбу в парке

ЧП произошло вечером 10 сентября в одном из парков отдыха Новосибирска. Двое парней достали винтовки для страйкбола и устроили беспорядочную стрельбу в воздух.
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