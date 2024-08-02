Количество пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло двадцати

Количество пострадавших в результате обрушения двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле к настоящему моменту увеличилось до двадцати, в частности, речь идет о девяти детях, сообщили в минздраве региона.
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