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Задавил бразильского Хабиба: Гончаров победил Алмейду в ACA решением судей

Задавил бразильского Хабиба: Гончаров победил Алмейду в ACA решением судей

Евгений Гончаров победил Эаилтона Алмейду в главном бою вечера на турнире ACA в Краснодаре. Более возрастной россиянин значительно уступал бывшему шестому номеру тяжёлого веса UFC в габаритах, но с первого раунда не боялся атаковать, прессинговать и идти в размены, благодаря которым открыл сопернику сечку над бровью.

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