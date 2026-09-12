Задавил бразильского Хабиба: Гончаров победил Алмейду в ACA решением судей

Евгений Гончаров победил Эаилтона Алмейду в главном бою вечера на турнире ACA в Краснодаре. Более возрастной россиянин значительно уступал бывшему шестому номеру тяжёлого веса UFC в габаритах, но с первого раунда не боялся атаковать, прессинговать и идти в размены, благодаря которым открыл сопернику сечку над бровью.