С нами не соскучишься!

8 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Ок !8 заблуждений о д...
  • Макс
    Данная история была давно опубликована в одном из номеров "Наука и жизнь" за какой-то лохматый год прошлого тысячелет...Самый длинный мос...
  • Ивановна
    Пробовала китайскую кухню вот что-то сладкое мясо не доходит7 блюд китайской ...

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Чего мы не знали о витаминах и минералах

Правильно употребляя витамины, вы можете добавить себе десять лет жизни! Даже самые экзотические пищевые сочетания не могут содержать все необходимые человеку витамины и минералы, но в некоторых продуктах концентрация полезных веществ намного выше.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх