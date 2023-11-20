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Кем работает сын умершего экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

Кем работает сын умершего экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

Дмитрий Тулеев уже 20 лет возглавляет ФКУ "Сибуправтодор" в Новосибирске.Сегодня стало известно, что умер бывший губернатор Кемеровской области - Аман Тулеев, его сын Дмитрий уже на протяжении 20 лет руководит ФКУ "Сибуправтодор".

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