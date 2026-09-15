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Снова порты и «железка»: Россия продолжает отсекать Украину от снабжения

Снова порты и «железка»: Россия продолжает отсекать Украину от снабжения Россия продолжает выносить украинскую морскую логистику, атакуя цели в п.

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Bogdan Stupinизменено

Да уж точно: раньше,похоже, не догадывались, что ли, о существовании еще (как минимум!) трех ж.д. маршрутов из восточной Польши в бандерлогию. Ковель,Сарны, Здолбунов, Казатин - через них идут прямые маршруты к местам сегодняшних боёв...