Снова порты и «железка»: Россия продолжает отсекать Украину от снабжения Россия продолжает выносить украинскую морскую логистику, атакуя цели в п.
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Да уж точно: раньше,похоже, не догадывались, что ли, о существовании еще (как минимум!) трех ж.д. маршрутов из восточной Польши в бандерлогию. Ковель,Сарны, Здолбунов, Казатин - через них идут прямые маршруты к местам сегодняшних боёв...
на 5 году дошло...... стыдоба!