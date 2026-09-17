Работающим родителям Челябинской области выплатили 904 млн рублей

В Челябинской области продолжается прием заявлений на ежегодную выплату для работающих родителей. К настоящему моменту средства уже перечислены 31 156 получателям, а суммарный объем финансирования достиг почти 904 млн рублей.
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