Петербуржцы завоевали бронзу на чемпионате России по бадминтону

Соревнования проходили в Раменском Московской области Петербургские спортсмены взяли бронзовые награды на командном чемпионате России по бадминтону, рассказали в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
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