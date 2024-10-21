Видимо, до казахских "партнёров" с первого раза не дошло, что Москва вообще-то очень недовольна. И история с минеральной водой "Боржоми" и грузинскими винами, которые некоторое время назад в одночасье вдруг стали опасными для употребления, а потом так же внезапно стали вполне себе удобоваримыми, прошла мимо их ушей.
Желание и рыбку съесть... Выбьет ли Россия второй стул из-под казахов?
Комментарии
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АР
Александр Русанов
Смотришь на них и думаешь, а они вообще видят что происходит в мире или получили что то, посулили что то и вперед на баррикады
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11 час.
Л
Людмила
Наша политика слишком мягкая, вот и приучили близлежащие соседние государства, что наша страна всё схавает, а разве это не так ???!!! Если бы сразу отвечали так, что бы мало не казалось, они бы попретихли.
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11 час.
Юрий Юрченко
С такими друзьями и врагов не надо...
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1 час.
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