Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 739 подписчиков

Желание и рыбку съесть... Выбьет ли Россия второй стул из-под казахов?

Желание и рыбку съесть... Выбьет ли Россия второй стул из-под казахов?

Видимо, до казахских "партнёров" с первого раза не дошло, что Москва вообще-то очень недовольна. И история с минеральной водой "Боржоми" и грузинскими винами, которые некоторое время назад в одночасье вдруг стали опасными для употребления, а потом так же внезапно стали вполне себе удобоваримыми, прошла мимо их ушей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АР
Александр Русанов
Смотришь на них и думаешь, а они вообще видят что происходит в мире или получили что то, посулили что то и вперед на баррикады
Ответить
11 час.
Л
Людмила
Наша политика слишком мягкая, вот и приучили близлежащие соседние государства, что наша страна всё схавает, а разве это не так ???!!! Если бы сразу отвечали так, что бы мало не казалось, они бы попретихли.
Ответить
11 час.
Юрий Юрченко
С такими друзьями и врагов не надо...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх