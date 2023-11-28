Либералы чуть не присоединили Крым к Кавказу 

«Постановление» о судьбе народов Кавказа должно включать тезис о «повторной оккупации Крыма» С таким предложением на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве выступил скрывающийся от уголовного преследования в Европе Виталий Скойбеда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».