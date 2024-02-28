Американский политолог оценил продолжение помощи Киеву при переизбрании Байдена

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден придерживается идеи затяжного конфликта на Украине, поэтому при переизбрании продолжит оказывать Киеву помощь, заявил в беседе с "Известиями" профессор Техасского университета в Остине Дарон Шоу.
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