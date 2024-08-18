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Новый вице-мэр Екатеринбурга удивился, узнав сколько получают учителя

Новый вице-мэр Екатеринбурга удивился, узнав сколько получают учителя

Чиновник намерен пересмотреть систему поощрений школьных преподавателей.Вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко, отвечающий теперь за социальную политику, удивился узнав, сколько зарабатывают школьные учителя, сообщает URA.

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