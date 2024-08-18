Новый вице-мэр Екатеринбурга удивился, узнав сколько получают учителя

Чиновник намерен пересмотреть систему поощрений школьных преподавателей.Вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко, отвечающий теперь за социальную политику, удивился узнав, сколько зарабатывают школьные учителя, сообщает URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии