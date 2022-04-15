Расчет беспилотного летательного аппарата уничтожил колонну военной техники ВСУ

Расчет беспилотного летательного аппарата уничтожил колонну военной техники ВСУ

Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.

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